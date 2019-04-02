صورة| روبي على أفيش "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المنتج محمد السبكي صورة للفنانة روبي على أفيش فيلمه الجديد "حملة فرعون"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق السبكي على الصورة: "دهب، حملة فرعون". فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، والملاكم الأمريكي مايك تايسون، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي.

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