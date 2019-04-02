صور.. ايمي جاكسون حامل بطفلها الأول من خطيبها جورج بانايوتو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تنتظر إيمي جاكسون​ طفلًا حيث أنها حامل، وهو الطفل الأول للممثلة الهندية، من خطيبها جورج بانايوتو، حيث تواعد ممثلة بوليوود، البالغة من العمر 27 عامًا، والتي نشأت في ليفربول جورج بانايوتو منذ 1 يناير.

أعلنت جاكسون، التي اشتهرت بأفلام مثل I وSingh Is Bling وTheri، وكذلك دورها في Supergirl، عن نبأ حملها عبر مشاركتها في منشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، في حفل عيد الأم الجميل يوم الأحد 31 مارس، بعد ثلاثة أشهر فقط من تأكيد ارتباطها بنجل المليونير جورج بانايوتو.

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ملكة الجمال السابقة، ارفقت مع رسالتها صورة لها وبطنها البارزة بوضوح في لقطة غروب الشمس المذهلة في أثناء احتضانها لخطيبها البالغ من العمر 31 عامًا والذي زرع قبلة هادئة على جبينها.

ومع مشاركة الأخبار المثيرة على Instagram، قالت نجمة Supergirl: “لقد كنت أنتظر أن أصرخ من على أسطح المباني، واليوم، وهو عيد الأم، لا يمكن أن يكون الوقت مثاليًا أكثر”.

كانت النجمة الحامل قد تصدرت عناوين الأخبار هذا العام، بعدما أعلنت خطوبتها لابن التاجر ورجل الأعمال البريطاني اندرياس بانايوتو في 1 يناير، وقد شاركت الأخبار السعيدة بحسابها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن إيمي كانت قد تحملت حصة عادلة من قصص الرومانسيات غير الناجحة، بما في ذلك علاقتها مع الممثل الهندي برايك باببار من 2011 إلى 2012، والملاكم جو سيلكيرك، الذي اعترف بالاعتداء عليها، وكان موظفو الفندق قد اتصلوا بالشرطة ولكن إيمي رفضت توجيه اتهامات له.