متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة الثالثة من برنامج فوشيا شو، مع الإعلامية نادية الزعبي، لنرصد لك أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة والجمال والصحة بطريقة خفيفة ولطيفة. تشاهدون في هذه الحلقة عن المشاهير: نادين لبكي أوّل مُخرجة عربية ترأس لجنة تحكيم في "كان" السينمائي! بعد 21 عامًا.. ويندي ويليامز تخلع خاتم الزواج بسبب الخيانة! محامي شيرين يُقدّم دليل براءتها من تُهمة الإساءة لمصر.. شاهدي! فنانات يُعلِّقن على أزمة شيرين عبدالوهاب.. وهذا رأيهن بقرار إيقافها! كارول سماحة تصدمُ الجمهور بجرأة كلمات أغنيتها الجديدة "نعم.. أنا المطلقة !" حسن الرداد يحصل على تعويض 5 ملايين جنيه.. ما القصة؟! بعد تكرار ظهورها الجريء.. فساتين رانيا يوسف موضة أم إثارة؟! Advertisements عن الموضة كيم كارداشيان تعترف بتقليدها ناعومي كامبل بهذه الطّريقة الذّكية أحلام: أتشرفُ بارتداء "نفس" فستان نادين نجيم.. والأخيرةُ ترد! ميساء مغربي ووعد بالفستان نفسه.. فهل هي صُدفة؟ مايا دياب تستنسخ إطلالة تايلور سويفت! عن الصحة هل الخلطات المنزلية تُساهم بخسارة الوزن؟ عن العلاقات زوجكِ "فكاهيٌ" خارج المنزل وصارمٌ داخله.. إليكِ الأسباب والحلّ!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوشيا شو: كارول سماحة تصدمُ الجمهور.. وفنانات يقعن في "فخ" التقليد والإطلالة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.