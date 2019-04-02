بريانكا شوبرا ونيك جوناس يرفعان دعوى قضائية ضد مجلة بسبب شائعة الطلاق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "إنديا توداي" أن النجمة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا وزوجها النجم نيك جوناس، أقاما دعوى قضائية ضد مجلة أمريكية، على خلفية نشر أخبار لا أساس لها من الصحة عن النجمين.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إلى أن بريانكا شوبرا ونيك جوناس يشعران بغضب شديد من التقرير الذي نشرته مجلة "OK" الأمريكية، وقالت فيه إنهما يستعدان للطلاق، وذلك بعد 117 يومًا من زواجهما.

وقالت المجلة الأمريكية، نقلاً عن مصدر لم تكشف هويته، إن بريانكا وجوناس فعلا كل شيء مع بعضهما البعض، العمل والسهر والاحتفال، وأخيرًا الزواج، ولكن يبدو أن مسيرتهما مع بعضهما البعض كزوجين تقترب من النهاية.

وتابعت صحيفة "إنديا توداي" بقولها: "أكدت بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس أنهما لن يتسامحا أبدًا مع أي شائعات أو تقارير تستهدف علاقتهما الشخصية بناءً على معلومات خاطئة وشائعات سخيفة، لا أساس لها من الصحة، وبالتالي فقد قرر الزوجان رفع دعوى قضائية ضد المجلة الأمريكية، وتوعدا بأن المجلة ستندم على نشر تلك الأخبار الكاذبة.