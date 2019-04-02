مصمم فستان رانيا يوسف يرد على منتقدي إطلالتها الجريئة.. ويستشهد بـ "محمد رمضان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّ مصمم الأزياء المصري بهيج حسين، على منتقدي الإطلالة الأخيرة للفنانة المصرية رانيا يوسف، والتي كانت من تصميمه، مبديًا اندهاشه من الهجوم الذي تعرضت له، وكأنه ارتكب جريمة متكاملة الأركان على حد تعبيره.

وأعرب المصمم المصري، عن غضبه، بسبب تساؤلات البعض وانتقاداتهم له بأن الفستان "شفاف"، مؤكدًا أنه ليس مطالبًا بتقديم تفسير عن تصميماته.

وكتب بهيج، في حسابه الخاص على الفيسبوك، قائلًا: "وده فستان النجمة رانيا يوسف، اللي بقالي ٣ أيام بتسئل عليه، كإني عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أحاكم عليها".

وأوضح المصمم المصري: "الفستان مش شفاف، ومش مطالب نهائيًا إني أقدم تفسير ليه وفين ومين وإزاي، لأن أنا كمصمم أزياء تصميماتي مش شرط تعجب أي متلقي ولا يشترط أني أكون مصمم ليا توجه معين (حجاب أو غيره)".

facebook

ونوّه إلى أن المشكلة ليست في الفستان، بل في ثقافة المنتقدين، متهمًا الشعب المصري بأنه "غاوي سلاطة لسان" فقال: "على فكرة الفستان مش هو المشكلة والتعليقات عليه إن دلت على أي حاجة فببساطة دي ثقافة شعب غاوي سلاطة اللسان وبيعتبرها روشنة ورجولة وكوول".

وهاجم محمد رمضان قائلًا: "ومش هتقبل خالص فكرة إن الفنانة هي السبب لأن ببساطة في فنان أول امبارح طالع نص عريان مع راقصات أقل ما يوصفوا بيه هو الابتذال التام".

Advertisements

وتابع: "وناس كتير قالت إنه هو سبب انهيار الذوق العام مع إنهم لو شافوه في أي مكان يجروا يتصوروا معاه".

واستطرد: "والمضحك إن في ناس بتقول ده ذكاء لا ده نزول على رغبة جيل كامل ميعرفش مين محمد عبد الوهاب أو مين سيف وانلي، شكرًا لكل حد تطاول وطز في حضرتك جدًا".

وكان متابعو الفنانة المصرية رانيا يوسف، شنَّوا هجومًا حادًا عليها، بعد أن أثارت غضبهم مجددًا عقب ظهورها في إطلالة جريئة.

وشاركت الفنانة المصرية، متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، وظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية فستانًا أبيض قصيرًا للغاية دون بطانة؛ ما أثارغضب متابعيها.

وانتقد الجمهور تكرار ظهور رانيا يوسف بهذه الطريقة، خاصة بعد تبريرها واقعة رفع البطانة في مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم خلال الأشهر الماضية في العاصمة المصرية القاهرة.