"شاهين" تُكرَّم وتُسلّم "المنصوري" أوسكار الرائدات بالمغرب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كرّم أوسكار الرائدات في دورته الثانية عدداً من الأسماء النسائية الرائدة في مجموعة من الدول العربية والأجنبية، وشهدت المناسبة أجواءً فنية شارك فيها عدد من نجوم الفن والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتخللت الاحتفالية عروض أزياء ولوحات استعراضية.

وقالت رئيسة الجمعية المنظمة "ثقافة بلا حدود" أن هدف الحدث هو الاحتفاء بالنساء وعطاءاتهن في العالم في كل المجالات وتقدير مجهوداتهن لتطوير أنفسهن ومحيطهن والمساهمة في تنمية بلادهن.

وتصدرت لائحة المكرمات مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري التي سلمتها الفنانة المصرية إلهام شاهين أوسكار الرائدات. وعبّرت عن سعادتها البالغة بتكريمها في المغرب الدولة التي لها مكانة خاصة عندها. ودعت المغربيتين صفاء وهناء إلى الصعود على المسرح وطلبت منهما تقديم أغنية ليلة الحنة وقدمتاها ببراعة وتميز فنالتا اعجاب الجميع.

وأضافت: أن هذا التكريم له مذاق خاص لانه يأتي بعد سلسلة من الأوسمة والتكريمات بدأت بدرع الإبداع والتميز ودرع الشيخ زايد فى احتفالية إبداع بالقاهرة. ثم 4 تكريمات في احتفالية مجلة استثمارات بالإمارات، وتكريم خاص من بلدية باريس التى احتفت بها بطريقة خاصة وزينت جدرانها بصورها وصور تصميماتها على مدار شهر مارس بالكامل.

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كما قدمت خلال الاحتفالية عرض أزياء خاص تحت عنوان "الأيقونة دنيا بطمة" الفنانة المغربية. ولقد ضم العرض مجموعة ناعمة من ازياء ربيع وصيف 2019 لفساتين السهرة والمناسبات بتشكيلة من الدانتيل والتول الفرنسي والاورجانزا الإيطالية، بالاضافة لمجموعة من التطريزات بالشك اليدوى بالورود وأحجار الشوارفسكي.

هذا وتضمنت قائمة المكرمات من مصر الفنانتين دينا عبد الله وإلهام شاهين التي اعتبرت أن التكريم اعتراف جميل وتثمين لجهود النساء العربيات. وعبّرت عن سعادتها بتكريمها في المغرب الذي استضافها دوماً بمحبة وكرم. فيما عبّرت المكرمات عن سعادتهن بهذا العرس التكريمي الذي يدل على تقاسم ثقافة الاعتراف بنجاح النساء وابداعهن في مختلف المجالات.