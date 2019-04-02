شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الموسيقية: نتصدى بكل حزم لأى ظواهر تسىء للفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً صحفياً بعد الهجوم الذى شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا، والبلاغات التى تلقتها النقابة على واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التى أقامها نجم سينمائى مؤخرا بالقاهرة.

وقررت النقابة أنها لن تمنح أى تصاريح لاحقا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفنى، آخذة فى الأعتبار مدى الالتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها وعدم مخالفتها للنظام العام، وأنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانونا.

واختتم البيان: "وتؤكد نقابة المهن الموسيقية نقيبا ومجلسا وأعضاء جمعية عمومية أنها سوف تتصدى بكل حزم لأى ظواهر قد تسىء للفن المصرى بشكل عام والغناء على نحو خاص، ولن تسمح بالتعدى على تلك الثوابت الثقافية، وترفض أى تدنى فى الاسلوب والأداء، فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هى مصدر الإلهام والإبداع والحضارة والتاريخ، وفقنا الله لما فيه خير الوطن.