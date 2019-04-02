شكرا لقرائتكم خبر عن كدبة إبريل.. أشهرها صباح تتزوج وهانى شاكر يغنى بزمارة فى حنجرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما إن يهل علينا شهر أبريل حتي يسود جو المرح والمداعبة في كثير من دول العالم باطلاق كدبة إبريل، والتي اختلف الكثير في سبب نشأتها ولكنها أصبحت عادة لدى كثير من شعوب العالم، حيث تطلق كدبة إبريل في نهار أول يوم من شهر إبريل، ويقوم من أطلقها بتكذيبها في المساء من اليوم ذاته، وفي العادة تتميز كذبة إبريل بالطرافة وخفة الظل وفيما يلي نستعرض أشهرها في الوسط الفني .

عبد الحليم حافظ وزمارة هانى شاكر

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عبد الحليم وهاني شاكر



في الأول من إبريل عام 1976، نشر الكاتب الصحفي نبيل عصمت خبرا في جريدة الأخبار المصرية يفيد بأن هاني شاكر يمتلك “زمارة” في حنجرته، وأن العندليب سيثبت ذلك في مساء اليوم بمعهد الموسيقى، ووقع الخبر كالصدمة على الجمهور، والذي قرر التوجه إلي شارع رمسيس حيث مقر المعهد العالي للموسيقي ، واتضح لهم بعد ذلك أن الأمر هو “كذبة إبريل” وأنهم لم ينتبهوا للملحوظة التي كتبت بخط صغير في مقدمة الخبر بأن اليوم هو الأول من أبريل وعلى القارئ ألا يصدق أي أخبار تكتب هذا اليوم .



غادة عبد الرازق

في عام 2015، فاجأت الممثلة غادة عبد الرازق جمهورها، ونشرت عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك” خبرا يفيد بأنها قررت اعتزال التمثيل ولن تستكمل مسلسلها "الكابوس" الذي كانت تصوره وقتها، ولكن الأمر اتضح في النهاية أنه “كذبة إبريل .



صباح

وداعبت الفنانة الراحلة صباح جمهورها، حينما أعلنت زواجها من كوافيرها الخاص جوزيف غريب خلال حوار نشرته إحدى الصحف اللبنانية، ولكنها أعلنت بعد ذلك أن الأمر هو "كذبة إبريل" .