شكرا لقرائتكم خبر عن رابع مرة فى السعودية.. تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا لأول مرة فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم تامر حسنى عن إحيائه حفلا غنائيا فى الرياض بالسعودية يوم 18 أبريل من الشهر الحالى، ومن المقرر بيع التذاكر غدا الأربعاء، وهذا الحفل يعد الأول لتامر حسنى فى مدينة الرياض، لكنه أحيا من قبل 3 حفلات فى جدة.

وتمكن تامر حسنى من تحقيق "هاتريك" من خلال إحيائه أكبر وأهم 3 حفلات فنية فى تاريخ المملكة العربية السعودية، وسجل نجم الجيل أكبر حضور جماهيرى فى مهرجان الشرقية بمدينة الخبر بالسعودية.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى كليب أغنية "ناسينى ليه"، والذى حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة بعد طرحه فى فبراير الماضى، وشارك تامر فى بطولة الكليب الفنانة الشابة أسيل عمران.