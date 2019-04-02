شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطرح كليب "كرهنى" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح الفنانة اللبنانية إليسا كليب أغنية "كرهنى" الأسبوع المقبل، من كلمات على المولى وألحان فضل سليمان من إخراج إنجى جمال، أحد أغنيات ألبوم "إلى كل اللى بحبونى".

وقالت "إليسا"، عبر حسابها الشخصى بموقع التدوين الاجتماعى "تويتر" إن برومو الكليب سيطرح خلال أسبوع، ودعت جمهورها إلى الاشتراك فى قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

واقتربت أغنية "كرهنى" من 49 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، بعد طرحها يوم 24 يوليو من العام الماضى.

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وتحيى الفنانة إليسا، حفلا غنائيا بمناسبة أعياد الربيع يوم 5 أبريل من الشهر الجارى، بجزيرة النخلة فى جميرا بدبى.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة: نتقابل جميعا في 5 إبريل لحضور حفل لا ينسى في انتظاركم جميعا".

يذكر أن إليسا طرحت العام الماضى ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".