فيديو.. شاهد كيف احتفلت نادين نجيم بعيد ميلاد قصى خولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعيد ميلاد الفنان قصى خولى، فى كواليس تصوير مسلسل " خمسة ونص"، و المقرر عرضه فى رمضان المقبل. وظهر قصى، فى الفيديو وعليه علامات الاندهاش بمفاجأة عيد ميلاده فى كواليس تصوير المسلسل قائلا: " انا ما بحب أعياد الميلاد لكن ده من أحلى أعياد ميلادى". وفى نفس السياق، تواصل نادين تصوير مسلسلها الجديد خمسة ونص مع الفنان السوري قصي خولي ومعتصم النهار، والمقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل.

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