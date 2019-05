شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للتوحد.. كيف تناولت السينما المصرية والعالمية مصابى الأوتيزم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم اليوم 2 إبريل، باليوم العالمى للتوحد، وهو اليوم الذى أقرته الأمم المتحدة عام 2007، بهدف التعريف بـه، ليكون هو أول يوم عالمى يخصص لمرض التوحد.

فيلم التوربينى

تناولت السينما المصرية طيف التوحد والفئة المصابة به بشكل ضئيل للغاية ولم تخصص له الأعمال اللازمة للتوعية به أو طريقة تأهيل المصاب بالتوحد، فلم تقدمه السينما المصرية سوى فى عملين فقط، الأول عام 2007 وهو فيلم التوربينى، لكن الغريب أيضا أنه مقتبس من فيلم "رجل المطر - Rain Man The" للنجم توم كروز.



شريف منير وأحمد رزق

وتدور أحداث الفيلم تدور الأحداث حول الشاب محسن "أحمد رزق" المصاب بالتوحد تحدث بينه وبين شقيقه الأكبر كريم "شريف منير" العديد من المواقف من بعد وفاة والديهما ومشاكل فى الميراث.

فيلم ألبوم صور

وهو فيلم مصنف ضمن الأفلام القصيرة التى تسلط الضوء على فئة مهمشة فى المجتمع وهى فئة المصابين بمرض التوحد، تدور أحداثه حول المصور خالد "علاء عزت" الذى يعانى من مرض التوحد، ويعيش بمفرده مع شقيقته داليا "إيمان أيوب"، يعتمد عليها فى كل شيء فى حياته، ويجيد التصوير الفوتوغرافى، وتنحصر حياته بين علاقته بداليا وكاميرته.



فيلم ألبوم صور

الفيلم عرض عام 2009 وشارك فى العديد من المهرجانات العربية والدولية، من بطولة إيمان أيوب، علاء عزت وحمدى ندا، إخراج نورهان متولى، سيناريو وحوار نورهان متولى وعلاء عزت.

فيلم رجل المطر - Rain Man

أما بالنسبة العالمية فقدمت العديد من الأفلام التى ناقشت وتناولت القضية بشكل كبير، لعل أهمها فيلمى "رجل المطر - Rain Man The" للنجم توم كروز، وهو مقتبس من قصة حقيقية عن الأمريكى Kim Peek صاخب القدرات العقلية الاستثنائية والمصاب بالتوحد.



فيلم رجل المطر

وتدور أحداث الفيلم حول شقيقين يموت والدهما تاركا لهم إرثا كبيرا، يحاول الشقيق الأصغر توم كروز، الاستيلاء والاستحواذ على الميراث كاملا فى بداية الأمر، لكن مع تقربه من شقيقه الأكبر المصاب بالتوحد، يغير رأيه ويتبدل الحال فيسعى لرعايته خاصة مع اكتشافه للعديد من المهارات والأنشطة التى يجيدها.

My Name Is Khan

الفيلم الأخر الذى حقق نجاحا كبيرا فى السينما العالمية، هو الفيلم الهندى My Name Is Khan، الذى عرض عام 2010، وتدور أحداثه حول رضوان "شاروخان" الشاب الهندى المسلم المصاب بمتلازمة "اسبرجر" وهى إحدى متلازمات التوحد التى تصيب الذكور أكثر من الإناث، يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد وفاة والدته التى كانت ترعاه، وعند الوصول يتم إيقافه وتفتيشه ذاتيًا من قبل شرطة المطار بسبب اسمه، وحينما يسألونه عن سبب السفر يجيبهم بأنه قادم لمقابلة الرئيس ليخبره أنه مسلم وليس إرهابيًا



فيلم my name is khan

يقابل رضوان مانديرا "كاجول" وهى سيدة هدوسية تقلب حياته رأسًا على عقب، فيتعلق بها ويتزوجها رغم معارضة شقيقه كونها هندوسية، لكنه يتمسك بكلام والدته الراحلة بأنه لا فرق بين هندوسى ومسلم، ثم يتزوجها ويعيش معها هى وابنها سام في منزلها الذى يتعلق به، ومرت الأحداث هادشة حتى تم قصف برجى التجارة العالمية فى 11 سبتمبر، لتنتشر روح التعصب والعنصرية ضد المسلمين، ثم بمقتل الطفل الصغير ابن مانديرا من قبل بعض الطلبة المتعصبين في المدرسة، لتصب مانديرا اللوم على رضوان وتطرده من المنزل وتخبره أنه السبب في موت ابنها.

ينجح رضوان فى مساعدة السكان وإنقاذهم من الموت بعد الإعصار والفيضانات فى إحدى مدن ولاية جورجيا، لتسلط عليه الأضواء وتلقى العديد من القنوات التلفزيونية والصحف ويتحاكى الجميع عن بطولاته، فهو الشاب المسلم الذى ساعد وأنقذ مئات المسيحيين ويحذو الكثير من المسلمين حذوه ويلجئوا لمساعدة المسيحيين المنكوبين وتوفير الطعام والشراب والملابس اللزمة لهم، ويسمع به الرئيس الأمريكى ويطلب مقابلته فيذهب له ليخبره أن اسمه رضوان خان، وأنه مسلما وليس إرهابيا، وتلحق به مانديرا التى يوجه لها الرئيس الأمريكى العزاء والأسف على فقد طفلها نتيجة تصاعد الأحداث.



بوستر الفيلم

فيلم "x/y - إكس + واى"

تدور أحداث الفيلم حول ناثان "آسا باتيرفيلد" المصاب باضطراب التوحد بعد وفاة والده في حادث سير، ويناضل من أجل التواصل مع الناس، وغالبا ما يرفض أولئك الذين يريدون أن يكونوا الأقرب إليه، بما فيهم والدته جولى.



X-Y فيلم

يجد ناثان متعة فى التعامل مع الأرقام أكثر من اللعب مع أقرانه، يلتقى بالمُعلم هُمفريز "رافس بول" أستاذ الرياضيات المميز، ليضمه فى الفريق البريطانى المتنافس فى أولمبياد الرياضيات الدولى، وعندما يذهب ناثان مع الفريق للتدريب فى تايوان، تواجهه العديد من التحديات غير المتوقعة وليس أقلها مشاعر جديدة وغير مألوفة التى بدأ يحس بها إزاء الجميلة "تشانج مى” إحدى المنافسات الصينيات.