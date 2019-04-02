شكرا لقرائتكم خبر عن فى يوم كذبة أبريل.. معلومات صادقة عن 6 فنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كذبة إبريل، بدعة يؤمن بها ويرددها جميع شعوب العالم، ويشتهر دائما بخداع الآخرين وإطلاق الأكاذيب، ويشتهر بها بعض الفنانين فى مداعبة جمهورهم بهذه المناسبة، ولكن يوجد 6 فنانين من مصر والدول العربية صادقون فهم يحتفلون بهذا اليوم وذلك بمناسبة ميلادهم الذى تصادف أن يكون هذا اليوم، 1 إبريل.

سوسن بدر

تحتفل الفنانة سوسن بدر بعيد ميلادها، وتعد من أهم فنانات جيلها ولقبت بـ "نفرتيتي السينما المصرية" وذلك لتميزها بملامح مصرية فرعونية، قدمت أكثر من 350 عملا فنيا أبرزهم، فيلم "سلام يا صاحبى" مع الزعيم عادل إمام والفنان سعيد صالح، فيلم "الأبواب المغلقة" مع الفنان محمود حميدة، فيلم "شمس الزناتى" مع عادل إمام، فيلم "احكى يا شهرزاد" مع النجمة منى زكى، فيلم "الفرح" فيلم "خريف آدم"، فيلم "الكنز"، بالإضافة إلى العديد للأعمال الدرامية التى تميزت فيها آخرهم مسلسل "أبو العروسة".



سوسن بدر

فضل شاكر

يحتفل المطرب اللبناني فضل شاكر أيضا بعيد ميلاده اليوم، بدأت موهبته الغنائية في بلدته صيدا مبكراً في عمر 15 عام، من خلال الحفلات الصغيرة والتى أدى فيها أغانى نجوم الزمن الجميل مثل أم كلثوم والعندليب وفريد الأطرش، وساعده الموسيقار المصري "صلاح الشرنوبي" في ألبومه وانطلاقته الفنية، وتعاون فضل شاكر مع عدد من نجوم الغناء في العالم العربي، وقدم ثنائيات غنائية ناجحة، من بينها: "العام الجديد" مع شيرين عبدالوهاب، و"جوا الروح" مع إليسا، و"خدني معك" مع يارا، قرر الإعتزال فى عام 2012 ، وعاد مرة أخرى بعد للغناء بعد مرور ست سنوات أى فى عام 2018، وقدم أغنية بعنوان "ليه الجرح".



فضل شاكر

جومانا مراد

تحتفل الفنانة السورية جومانا مراد اليوم، بعيد ميلادها، عملت في بداياتها مذيعة في تلفزيون عجمان، وبعد توقف البرنامج، دخلت عالم التمثيل فى 1998، وشاركت فى العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المصرية الناجحة مثل "الفرح" و"كباريه" و"الحفلة" و"فرعون".



جومانا مراد

قصي خولي

يحتفل النجم السوري قصى خولي اليوم بعيد ميلاده، بدأ مسيرته الفنية عام 1999 في فيلم "ذاكرة صعبة"، وحاز على جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2006 عن دوره في مسلسل غزلان في غابة الذئاب، كما حاز على نفس الجائزة عام 2011 عن دوره في مسلسل تخت شرقي، واستطاع أن يلفت الأنظار بقوة من خلال تجسديه شخصية الخديوي إسماعيل في مسلسل "سرايا عابدين" .

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قصى خولى

تميم عبده

يحتفل الفنان التونسي تميم عبده بعيد ميلاده اليوم أيضا، والذى فرض نفسه على الساحة الفنية في الآونة الأخيرة وحقق نجاح كبير من خلال مشاركته المميزة في العديد من الأعمال مثل فيلم المصلحة، مسلسلات "اسم مؤقت، فرقة ناجي عطا الله، أهل كايرو، ومأمون وشركاه".



تميم عبده

حمدى المرغنى

يحتفل أيضا الفنان الكوميدى حمدى المرغنى بعيد ميلاده اليوم، بدأت مسيرته الفنية بعد مشاركته فى عروض تياترو مصر التى أسسها النجم أشرف عبد الباقى ثم مسرح مصر، وتوالت الأعمال السينمائية والدرامية بعدها ليصبح علامة فى الأعمال الكوميديا فى مصر.