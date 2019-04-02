شكرا لقرائتكم خبر عن غزل وحب بين أحمد داود وعلا رشدى فى عيد زواجهما الـتاسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنانان أحمد داود وعلا رشدى، بعيد زواجهما التاسع، عبر حساباتهما على موقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتبت علا، قائلة: " في مثل هذا اليوم من 9 سنين "واليوم اللي قبله عشان الفرح كان علي يومين" تزوجنا انا وبنتوتي حبيبي يارب ١٠٠ سنة حبيبى دائماً كل سنه و احنا طيبين فعلا عشان الطيبة هي أهم حاجه في الدنيا"، باركت لهما الفنانتان صبا مبارك و كندة علوش".

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كما نشر أحمد داود صورة مع زوجته علا رشدى، وعلق عليها قائلا: " عيد زواج سعيد"، وهنأته الفنانة ريهام عبد الغفور قائلة: " حبايبى عقبال مليون سنة سعادة وحب ونجاح ".



أحمد داوود