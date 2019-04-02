- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن غزل وحب بين أحمد داود وعلا رشدى فى عيد زواجهما الـتاسع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنانان أحمد داود وعلا رشدى، بعيد زواجهما التاسع، عبر حساباتهما على موقع تبادل الصور "انستجرام".
وكتبت علا، قائلة: " في مثل هذا اليوم من 9 سنين "واليوم اللي قبله عشان الفرح كان علي يومين" تزوجنا انا وبنتوتي حبيبي يارب ١٠٠ سنة حبيبى دائماً كل سنه و احنا طيبين فعلا عشان الطيبة هي أهم حاجه في الدنيا"، باركت لهما الفنانتان صبا مبارك و كندة علوش".
كما نشر أحمد داود صورة مع زوجته علا رشدى، وعلق عليها قائلا: " عيد زواج سعيد"، وهنأته الفنانة ريهام عبد الغفور قائلة: " حبايبى عقبال مليون سنة سعادة وحب ونجاح ".
أحمد داوود
علا رشدى
كانت هذه تفاصيل خبر غزل وحب بين أحمد داود وعلا رشدى فى عيد زواجهما الـتاسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.