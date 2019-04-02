الخميس.. وليد توفيق ضيف "حكايات لطيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: يحل الفنان وليد توفيق ضيفا مع الفنانة لطيفة في برنامجها "حكايات لطيفة"، الخميس المقبل 4 إبريل، الذي يعرض علي شاشة "DMC". ونشرت الفنانة لطيفة مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروا يوم الخميس حلقة جديدة كلها مفاجآت عن الفنان الكبير وليد توفيق". وأضافت لطيفة: "قولولي مستنيين تسمعوا ايه ليا بصوته". برنامج "حكايات لطيفة" يذاع على شاشة دي إم سي، في التاسعة مساء الخميس من كل أسبوع، وتستضيف المطربة التونسية لطيفة، عدد من نجوم الغناء العربي.

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