فيديو| نادين نجيم وفريق عمل "خمسة ونص" يحتفلون بعيد ميلاد قصي خولي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من احتفال فريق عمل مسلسل "خمسة ونص" بعيد ميلاد الفنان قص خولي، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل.
وظهر خلال الفيديو فريق عمل المسلسل وهم يحتفلون بعيد ميلاد قصي خولي، وظهرت نادين وهي تقبل قصي وتهنئه بعيد ميلاده.
وقال قصي في الفيديو: "أنا ما بحب أعياد الميلاد، لكن ده من أحلى أعياد ميلادى".
المسلسل بطولة قصي خولي، نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.
وكان المنتج صادق الصباح، قد تعاقد مع المطربة شيرين عبدالوهاب، لغناء تتر مسلسل "خمسة ونص"، وتحمل الأغنية اسم "يا بتفكر يا بتحس" كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيمي حداد.
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