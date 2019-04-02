محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان رسمي لها صدر منذ قليل، أنها لن تمنح أي تصاريح غناء إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفني.
جاء هذا عقب هجوم تعرضت له النقابة، بعد حفل الفنان محمد رمضان، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بقاعة المنارة بالتجمع الخامس.
وجاء في البيان: "بعد الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع السوشيال ميديا، والبلاغات التي تلقتها نقابة المهن الموسيقية على واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التي أقامها نجم سينمائي مؤخرا بالقاهرة ، قررت النقابة أنها لن تمنح أي تصاريح لاحقا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفني".
وأضاف البيان: "النقابة ستأخذ في الاعتبار مدى الإلتزام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية المتعارف عليها، وعدم مخالفتها للنظام العام، وأنها سوف تلاحق من يخالف ذلك قانونا".
كما جاء في البيان أن نقيب الموسيقيين والأعضاء يقفون بكل حزم أمام أي ظاهرة قد تسيء للفن المصري بشكل عام والغناء على نحو خاص، ولن تسمح بالتعدي على تلك الثوابت الثقافية وترفض أي تدني في الأسلوب والأداء فيما كانت مصر وستظل بفنونها وتعدديتها الثقافية هي مصدر الإلهام والإبداع والحضارة والتاريخ.
وأقام الفنان محمد رمضان حفله الغنائي الأول يوم الجمعة الماضية، وبهذا يعتبر "رمضان" أول ممثل يقيم حفل غنائي.
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان لنقابة الموسيقيين بعد حفل محمد رمضان: "لن نسمح بالتعدي على الثوابت الثقافية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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