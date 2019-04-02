إيرادات الإثنين| لا جديد في الصدارة.. وعيش حياتك "صفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 11 فيلما على إيرادات شباك التذاكر، هي: "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، "122"، "الضيف"، "عيش حياتك"، "عمر خريستو"، "خط الموت"، "اللعبة الأمريكاني"، "البدلة"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا".

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أمس الإثنين 1 أبريل، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت 281 ألفًا و927 جنيها.

ووفق الدفراوي، جاء ترتيب إيرادات الأفلام المتنافسة كما يلي: