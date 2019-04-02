محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
يشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين 11 فيلما على إيرادات شباك التذاكر، هي: "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، "122"، "الضيف"، "عيش حياتك"، "عمر خريستو"، "خط الموت"، "اللعبة الأمريكاني"، "البدلة"، "قرمط بيتمرمط"، و"ساعة رضا".
وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن أمس الإثنين 1 أبريل، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت 281 ألفًا و927 جنيها.
ووفق الدفراوي، جاء ترتيب إيرادات الأفلام المتنافسة كما يلي:
كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الإثنين| لا جديد في الصدارة.. وعيش حياتك "صفر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.