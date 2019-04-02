هايدي موسي بفستان أحمر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة هايدي موسي مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت هايدي في الصور بإطلاله أنيقة، إذ ارتدت فستانا أحمر قصيرا، ونظارة شمس، ولاقت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن هايدي موسى طرحت مؤخرا أول ألبوماتها الغنائية بعنوان "حنية الدنيا" وضم الألبوم 12 أغنية، وتعاونت في الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين.

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