صورة| عمرو سعد في كواليس "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان عمرو سعد صورة من كواليس أحدث أفلامه "حملة فرعون"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق سعد علي الصورة: "يحيى فرعون، كواليس حملة فرعون". فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، محمود عبدالمغني، والملاكم الأمريكي مايك تايسون، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد آخر من النجوم، إخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإنتاج محمد السبكي.

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