بالصور| دينا بإطلاله كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: خضعت الفنانة دينا لجسلة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت دينا في الصور بإطلاله كلاسيكية، ارتدت بدلة وتي شيرت مكتوب عليه أحد الماركات العالمية، وعلقت علي الصور "صباح الفل".

يذكر أن دينا تصور حاليا دورها في مسلسل "كلبش 3" بطولة أميرة كراراة وأحمد عبد العزيز وأحمد العوضي وروجينا، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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