الإحتفال الأضخم في بوليوود أوشك على الوصول إلى شاشة Zee أفلام!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 أبريل 2019 04:33 مساءً - استضافت مومباي هذا العام واحداً من أهم حفلات توزيع الجوائز في بوليوود "حفل جوائز زي السينمائية Zee Cine Awards 2019.



ويقوم هذا الاحتفال على إظهار الامتنان وتكريم التميز في الأعمال السينمائية وإظهار المعنى الحقيقي والروح التي يجسدها الممثلين في أدوار البطولة، ويقدم هذا الاحتفال عروضاً حية ترفيهية تزداد جمالاً وتطوراً عاماً بعد عام.



يستضيف هذا الحفل أفضل وأروع المواهب في بوليوود بالإضافة لحضور العديد من الشخصيات ووسائل الإعلام العالمية، فقد أطلق على حفل جوائز زي السينمائية "حفل الأناقة والتميز".



ولكن أكثر ما يميز هذا الحفل هو سعيه الدائم لتقديم منصة أكثر مصداقية للتعرف على المواهب الاستثنائية في بوليوود، كما أنه يُمكّن المشاهدين الحصول على فرصة لضمان فوز مرشحيهم المفضلين من خلال آلية التصويت. لأول مرة في أي عرض للجوائز سيتم استخدام "وسائل التواصل الاجتماعي" لتحديد الفائزين في فئة "اختيار المشاهدين" من خلال نظام التصويت عبر الإنترنت هذا سيمكن المشاهدين من جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة المتحدة، الشرق الأوسط و جميع دول آسيا.



ينتظر عاشقي بوليوود والدراما الهندية هذا الحفل عاماً تلو عام. وكما عودتنا زي أفلام سيبث هذا الحدث الضخم عبر شاشتها حصرياً يوم السبت الموافق 13 أبريل الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

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