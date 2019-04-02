رسالة أحمد الفيشاوي لزوجته تثير حيرة الجمهور

وجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة إلي زوجته ندي الكامل أثارت حيرة الجمهور كثيرًا خاصة بعد الأحداث التي أثارت الجدل بشأنهما في الأيام الماضية، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشر الفيشاوي صورة لزوجته عبر حسابه وعلق قائلًا: “إلي زوجتي الجميلة القوية دائمًا.. عيد ميلاد سعيد.. بحبك” .

أنهالت تعليقات متابعي أحمد الفيشاوي علي الصورة بعضهم تجاوز الأمر وهنأوها بعيد ميلادها، والبعض الاخر تسأل إذا ما كان خبر انفصالهم مجرد كذبة من أجل المزاح المرتبط بشهر ابريل الذي يمتلئ بالخدع كل عام.

جدير بالذكر أن ندي الكامل زوجة أحمد الفيشاوي أعلنت مؤخرًا انها بدأت في إجراءات طلاقها منه بعد زواج دام عدة أشهر، دون إبداء أسباب.