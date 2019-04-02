بالفيديو.. روان بن حسين لمتابعيها: احترموا خصوصيتي وفكري ومبادئي في الحياة

كشفت عارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين، سبب العيش في أوروبا بمفردها، مشيرة إلى أن طبيعة عملها الخاص تحتم عليها التنقل والسفر بمفردها.

وأوضحت روان بن حسين إلى أن عملها كـ“موديل“ يضطرها للسفر للتصوير كدعاية أو براند أو تكليف من السياحة، مطالبة منتقديها بأن يحترموا خصوصيتها وفكرها ومبادئها في الحياة.

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، إنها ”تحترم كل من يختلف عنها في الفكر والمبادئ والتربية والمعتقدات“، منوهة إلى أنها ”لم تجبر أحدًا أن يعيش نفس حياتها، وبالتالي فليس من حق أحد انتقادها“.

وأشارت إلى أنها ”عندما تغني عن الخيانة أو تضع رابطًا لأغنية حزينة، فهذا لا يعني بالتبعية أنها حزينة“، مضيفة أن ”كل شخص سيأخذ نصيبه، فالإنسان سيعيش الحياة مرة واحدة“.

وأكدت روان أن ”الحياة صعبة وتحتاج للكثير من التحدي“، لافتة إلى أنها ”لو لم تكن مسؤولة عن نفسها وأهلها، لكانت استمتعت بحياتها وسافرت وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من ذلك“.