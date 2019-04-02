شاهد: تسريب فيديو ضرب جاستن بيبر لزوجته هايلي بلدوين بعنف.. وتعليقه صادم

تناقل رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهر فيه جاستن بيبر وهو يعتدي بالضرب بشكل مفاجئ على زوجته هايلي بلدوين خلال سيرهما خارج أحد المتاجر.

وكشفت اللقطات التي تم تصويرها بدون علم النجمين، أن جاستن بيبر قد رفع ذراعه فجأة ولكم زوجته في وجهها دون أن تنتبه لما بدر منه حيث كانا يسيران جنباً إلى جنب، وبينما يعتقد البعض أن تصرفه غير مقصود أو أنه كان مزحة بينهما، إلا أن آخرين يعتقدون أن النجم الكندي قد اعتدى بالضرب عمداً على زوجته لأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة ولم يكن في كامل وعيه.

من جهة ثانية، عبر الكثيرون من جمهور النجم المحبوب عن غضبه من قيامه بعمل علامة إعجاب على صورة تجمعه بحبيبته السابقة سيلينا غوميز.. وفي محاولة من جانبه لتجنب كل تلك الانتقادات، افتعل جاستن بيبر وزوجته كذبة أبريل وأشعلا بها مواقع السوشيال ميديا، وذلك حين نشرت زوجته صورة لها من داخل العيادة النسائية لتعلن خبر حملها، لكنه قام بالتعليق على الأمر بعدها ببعض دقائق مؤكداً أن خبر الحمل مجرد “كذبة أبريل”.