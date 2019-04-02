شاهد: ليلى اسكندر تصدم الجميع برقصها في حفل زفاف بالرياض

شاركت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق الصور انستقرام بمقطع فيديو من حفل زفاف أحيته في الرياض بدت فيه بغاية السعادة.

ليلى اسكندر ارتدت فستان باللون الذهبي مع الشراشيب حظي بإعجاب متابعيها كثيراً وحصد عدد كبير من الإعجابات والمتابعات.

الفنانة ليلى اسكندر ارفقت تعليقاً للفيديو قالت فيه “من أروع الحفلات أمس في العاصمة الرياض”.

بالرغم من اندماج الفنانة ليلى اسكندر بالحفل وتفاعل الجمهور معها إلا أن رقصها في الحفل أثار موجة من الجدل بسبب طريقة رقصها.

اعتبر متابعو الفنانة ليلى اسكندر أن أسلوب رقصها لا يتناسب مع غنائها وأنها لا تجيد الرقص لتشارك متابعيها بهذا الفيديو وهي اعتمدت التصنع بحركات رقصها فلم تنال إعجابهم.

كانت الفنانة ليلى اسكندر قد لفتت الأنظار لها مسبقاً بظهورها بفستان فاضح في حفل زفاف أثار الضجة بين متابعيها لجرأتها المبالغ فيها بالرغم من عدد المشاهدات الكبيرة التي جمعتها صورها في ذلك الحفل.

الفنانة ليلى اسكندر متزوجة من رجل كويتي وتعيش في الكويت وقد أنجبت طفلاً منذ أشهر وأطلت على جمهورها برشاقة عالية.