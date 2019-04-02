شاهد: الدكتورة خلود وزوجها الأردني يحتفلان بعيد زواجهما الثالث في المالديف

احتفلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بعيد زواجها الثالث من الموديل الأردني أمين في جُزر المالديف.

ونشرت خلود عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات” فيديو يُظهر استمتاعها مع زوجها بأجواء البحر في المالديف، إذْ ظهرا خلال قضائهما إجازةً بمنزل فخم أمام البحر.

وحرص أمين علي مغازلة زوجته بالفيديو، قائلًا: “كل عام وأنت الحب”، فيما ردّت خلود :”وأنت بخير يا عمري..إن شاء الله العمر كله مع بعض الله يديمك ليا يارب”.

وقامت الفاشينيستا الكويتية وزوجها بتزيين “الشاليه” الخاص بهما بمجموعة من الصور التي تجمعهما، لافتين إلى أنهما يعشقان الاستمتاع من فترة لأخرى بأجواء المالديف.

وأشارت خلود إلى أنها قامتْ بتصوير الفيديو دون استخدام أي “فلاتر” لتحسين الصورة بسبب جمال الجو وصفائه ونقائه.

ونشرت خلود عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام” صورةً لها وهي ترتدي فستان زفاف وتحتضن زوجها، الذي ظهر بالزي التقليدي الخليجي.