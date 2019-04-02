شاهد: زحام الجمهور على شراء تذاكر حفل عمرو دياب بجدة

أعلن المطرب المصري عمرو دياب، بدء بيع تذاكر حفله الثالث المقرر إحياؤه في السعودية، وذلك عبر مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“. وشهدت فروع فيرجن ميجا ستور، ازدحامًا شديدًا من جمهور الهضبة، في المملكة لشراء تذاكر حفله المقرر أن يقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، يوم الـ12 من أبريل الجاري.
وعلقّت الصفحة الرسمية لعمرو دياب، على مقطع الفيديو قائلة: ”توافد جمهور الفنان عمرو دياب على فروع ڤيرچن ميجا ستور لشراء تذاكر الحفل القادم في جدة يوم الجمعة 12 أبريل، احجز تذكرتك الآن“. واختلفت أسعار التذاكر، حسب الأماكن التي يختارها الجمهور، فتم تخصيص تذاكر vip وعادية للعائلات وأخرى للأفراد، وجاءت كالتالي: 1475.00، و1750.00، و875.00، و575.00، ريال سعودي.
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