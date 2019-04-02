شاهد.. سارة نخلة تستمتع بالأجواء الصيفية في الغردقة

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شاركت الفنانة سارة نخلة جمهورها بصورة جديدة لها من الغردقة، أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية تحت أشعة الشمس، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وتألقت سارة بإطلالة صيفية مميزة، فارتدت فستانا قصيرا باللونين الأصفر والأبيض، وعلقت على الصورة: "مهما يحاولو يطفوا الشمس.. حق ربنا جاي ولو بعد حين".
جدير بالذكر أن سارة نخلة انتهت
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