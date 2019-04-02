الجمعة.. راغب علامة ضيف "لهون وبس" مع هشام حداد

يحل المطرب راغب علامة، ضيفًا علي برنامج لهون وبس، مع الإعلامي هشام حداد في حلقة متميزة، على شاشة LBCI الفضائية، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 5 أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث راغب علامة، عن كل ما يخص أعماله الفنية، وعن أغنية "طار البلد"، التي أثارت الجدل طويلًا وتسببت في العديد من الأزمات له وصلت إلي حد

التهديد بالقتل، بالإضافة لتقديم بعض الأغاني الرائعة في جوٍّ من المرح الذي عادة ما يضفيه هشام حداد على حلقات برنامجه.جدير بالذكر أن راغب علامة، سوف يطرح أغنيته الجديدة "صدفة"، خلال الأيام المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى، كلمات وألحان أماني النوري.