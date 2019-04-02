بالصور.. الساقية تستقبل "حكي الرجال" و"باب حارتنا" في قاعاتها

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوى على مسرحها "الحكمة" مساء، أمس الاثنين، العرض المسرحى "حكى الرجال" لفرقة إنسان، إعداد وإخراج مصطفى علي.

العرض يدور حول عادة صعيدية اسمها "قرط لصغار"، وهى وضع قرط فى أُذن الطفل الصغير حتى يبلُغ، وذلك من خلال "رزق"، والذى يتمنى أن يصبح كبيرا

فى أسرع وقت، وتدور الأحداث حتى يكتشف أنه كان لا بد له أن يتقبل كل مرحلة عمرية يعيشها، ولا ينجرف وراء العادات والتقاليد دون إدراك ذلك.

وعلى صعيد آخر شهدت قاعة "الكلمة" افتتاح معرض فن تشكيلى لأكاديمية

"Nony Art" تحت عنوان "باب حارتنا"، وهى أكاديمية تُنمى قدرات ومواهب الأطفال الفنيّة، وحضر الافتتاح نقيب الفنانين التشكيليين، حمدى أبو المعاطى، ومؤسس الساقية المهندس، محمد الصاوى.

ضم المعرض ثمانين لوحة فنية لخمسة وعشرين طفلا وطفلة، استخدموا فى لوحاتهم خامة الأكريليك، وضم المعرض أيضا لوحتين لأُمّيْن قررتا أن تشجعا أولادهما وتشاركاهم معرضهم الفنى الأول، والمعرض مستمر حتى التاسع من الشهر الجارى.

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