مصطفي خاطر لحمدي الميرغني في عيد ميلاده: كل سنه وانت طيب يا فقري

حرص الفنان مصطفي خاطر، علي تهنئة حمدي الميرغني نجم مسرح مصر في عيد ميلاده بطريقة مختلفة، من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشر خاطر مقطع فيديو ظهر فيه برفقة الميرغني من إحدي عروض مسرح مصر، قام فيه الأخير بالإرتجال علي غير توقع مصطفي مما جعله ينهار في الضحك علي خشبة المسرح قائلًا له متفاجئنيش. علي غير توقع مصطفي مما جعله ينهار في الضحك علي خشبة المسرح قائلًا له متفاجئنيش. وعلق مصطفي خاطر علي الفيديو الذي نشره عبر حسابه، فكتب: "كل سنه وانت طيب يا دودي يافقري يا ابو دم شربات".

جدير بالذكر أن مصطفي خاطر يخوض موسم دراما رمضان 2019، من خلال المشاركة في مسلسل "طلقة حظ"، إلي جانب كل من: أيتن عامر ، هبة مجدي، خالد أنور، محمود حافظ، أحمد ماهر، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

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