الليلة.. هالة فاخر وحجاج عبدالعظيم ضيفا "قهوة أشرف"

يستضيف برنامج "قهوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، كلا من الفنان حجاج عبدالعظيم، والفنانة هالة فاخر، وذلك مساء، اليوم الثلاثاء، ويذاع عبر شاشة تلفزيون الحياة.
من المقرر أن يكشف الثنائي خلال الحلقة العديد من أسرار حياتهما الفنية والشخصية، ويوضحان كيف كانت بدايتهما الفنية، إضافة إلى أعمالهم الفنية الجديدة.
ويذكر أن "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبدالباقى، من داخل قهوة، ويلتقى فيها العديد من النجوم، وكذلك الشباب من أصحاب المشروعات الجديدة وأصحاب عربات الأكل، ويذاع فى العاشرة مساء عبر شاشة قناة الحياة كل يوم ثلاثاء.
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