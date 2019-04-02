طرحت الفنانة رنا سماحة، اليوم الثلاثاء، أغنية جديدة تحت عنوان"همي كبير"، وذلك عبر تطبيق "أنغامي" وبعض تطبيقات الموسيقى الأخرى. "أنغامي" وبعض تطبيقات الموسيقى الأخرى. يذكر أن أغنية "همي كبير" كلمات عمرو المصري، وألحان محمود أنور، توزيع محمد عاطف الحلو، وتشيلو يحيى مهدي، وجيتار شريف فهمي، وإنتاج "صول ميديا برودكشن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة تطرح "همي كبير" عبر أنغامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.