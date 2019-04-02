الفنادق التركية ترفض استقبال قادير دوغلو ونسليهان أتاغول لهذا السبب

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بعد معاناة مع الفنادق التي ترفض استقبال النجمين قادير دوغلو ونسليهان أتاغول في عطلتهما بسبب إصرارهما على اصطحاب كلبهما معهما، قرّر الزوجان قضاء عطلة الصيف في كرفان خاص بهما، قاما بشرائه لهذه الغاية.
وفور علم شركات إنتاج بقرارهما، تلقّيا أكثر من عرض لتصوير روتينهما اليومي في الكرفان ولحظاتهما الخاصة في العطلة، ليتمّ عرضها على شكل حلقات على إحدى القنوات، على طريقة تلفزيون الواقع.
الزوجان رفضا العروض دون نقاش، رغم أنّ المبالغ التي دفعت لهما خيالية.
واعتبر أنّ حياتهما الخاصّة لا تقدّر بثمن، وغير قابل للبيع.
وكان الزوجان قد تلقّيا عروض عدّة لإعلانات تجارية قاما بتصويرها، إلا أنّهما يرفضان بشكلٍ قاطع، إقحام حياتهما الخاصّة في الإعلام.
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