أصالة: لهذه الأسباب عملت "بلوك" لـ أنغام وهناك فنّانة تدفع المال لأذيّتي

أتهمت الفنّانة السورية أصالة نصري زميلتها أنغام بأنّها تسبّبت في خراب حياة امرأة ترتبط بها بصلة عائلية، وقالت إنّ تزوّجت من زوجها ما انعكس سلباً على الأسرة والأبناء، الأمر الذي دفع أصالة إلى اتخاذ موقفٍ سلبي من زميلتها.

وكانت أصالة قد هاجمت أنغام بعد زواجها من زوج ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.

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وعن قيامها بحظر أنغام من مواقع التواصل الاجتماعي، قالت أصالة في تصريح صحفي "عملت بلوك لأنغام وألغيت متابعتها، لأن الظرف يحكم، إذ ليس في إمكاني أن أكون منافقة. في المقابل، على الرغم من أن هناك زميلة أخرى لي "عم تؤذيني أذيّة لا تتخيلها، وتضرني في شغلي ورزقي ومستقبلي وحياة أولادي، وتدفع لشخصية معينة لتضرني، مع هذا لم أعمل لها".

أضافت: "في مسألة أنغام الأمر واضح، إذ إنها تزوجت من شاب متزوج بفتاة ذات صلة عائلية بي، وهذا الأمر انعكس سلباً على أسرة وأبناء، فتهدّم كيان العائلة، لذا كان لا بدّ أن أتّخذ موقفاً".

تابعت: "أقسم بالله لا علاقة لي بالهجوم الذي يُشَنُّ على أنغام، لم أفكّر لحظةً في الصلح معها، ولا أعرف ماذا سيحصل في ما بعد أو كيف ستتغير الظروف بيننا".