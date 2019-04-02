- 1/2
- 2/2
قررت لجنة الـ"موركس دور" منح شيرين عبد الوهاب جائزة تقديرية، في حفلها الذي يقام مساء السبت المقبل في كازينو لبنان.
وتأتي الجائزة بعد الأزمة التي مرت بها في الفترة الماضية، وتعبيراً عن محبة لبنان للنجمة المصرية.
وستحضر شيرين إلى لبنان برفقة زوجها حسام حبيب.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد تحدّثت في بداية أزمتها، بعد تسريب فيديو لها من البحرين قالت فيه إنّ من يتكلم في مصر يسجن، وقالت إنّ البعض نصحها بالسفر إلى لبنان والإقامة هناك، بسبب وضعها الدقيق في مصر، إلا أنّها رفضت ترك القاهرة.
يذكر أنّ شيرين تضع اللمسات الأخيرة على مقدمة مسلسل "خمسة ونص"، كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر وبطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وقصي خولي وإنتاج "الصبّاح إخوان"، وستغنّي فيه للمرّة الأولى باللهجة اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر "موركس دور" تمنح جائزة ترضية لـ شيرين عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.