نادين نجيم: عشت علاقات فاشلة قبل زواجي

بررت النجمة نادين نجيم خلال حلولها ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج "مع حمد شو" الذي يقدّمه الإعلامي الكويتي حمد العلي على قناة "الراي"، تصريحاً كانت قد أدلت به قبل سنوات، من أنّها تقبل أن يقوم ابنها بعلاقة قبل الزواج، وترفض ذلك لابنتها.

وقد انتقدت يومها نادين، واتهمت بأنّها ضد المساواة بين المرأة والرجل، في حين اتهمها آخرون بالترويج لمفاهيم خاطئة، على اعتبار أنّ الأمور غير المقبولة دينيا وأخلاقيا يجب أن تشمل المرأة والرجل ولا تستثني أحداً منهما.

فقد عادت نادين نجيم وأوضحت مع حمد تصريحها السابق فقالت "سئلت عن العلاقات قبل الزواج إن كنت أتقبّلها لابنتي وابني، وهو أمر شخصي، كنت حاملاً بابنتي في ذلك الوقت".

وتابعت: "أدرك طبيعة المجتمع من حولي، لست إنسانة من البيت إلى الزواج، اختبرت الحياة وعشت علاقات فاشلة، إلى أن رزقني الله برجل طيب أحبني وأحببته، وتحدّثت حينها أنني أخاف عليها أكثر من الشاب، ولا يعني ذلك أنني لا أخاف عليه، فلا أخفي أنني أخاف عليه من المعشر الخطأ والمخدرات، لكن لا يمكننا نكران أن المجتمع قاسٍ على المرأة أكثر منه على الرجل".

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