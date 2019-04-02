لماذا يرتدي التايلنديين الملابس الصفراء لمدة 4 شهور!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 أبريل 2019 03:54 مساءً - شوهد الكثير من التايلانديين في الأماكن العامة يرتدون قمصان صفراء اللون، يوم الاثنين، في خطوة واضحة للاحتفال بالتتويج الوشيك للملك ماها فاجيرالونجكورن في أوائل مايو.

وتحول العديد من الأماكن العامة إلى بحر من القمصان الصفراء، وخاصة المؤسسات الحكومية.

وقال المتطوع في إحدى المستشفات، بيتساونج بونتاسيري، الذي كان يرتدي قميصا أصفر اللون: “أنا سعيد للغاية لأنه سيكون هناك تتويج أخيرا. سوف تكون البلاد عندئذ أكثر تنظيما”.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن طلبت الحكومة من الجمهور ارتداء اللون الأصفر لمدة أربعة شهور حتى يوليو، وهو الشهر الذي ولد فيه الملك، للتعبير عن ولائهم للملكية.

يشار إلى أن الأصفر هو اللون الذي ارتبط في الأصل بوالد فاجيرالونجكورن، الملك الراحل بوميبول أدولياديج، الذي توفي في عام 2016 بعد أن بقي لسبعة عقود على العرش. ومنذ ذلك الحين أصبح لون الملكية.

ولكن ليس الجميع سعداء باحتمال ارتداء اللون كل يوم على مدار الأشهر الأربعة المقبلة.

وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تغريدة على تويتر: “هل نحن بحاجة إلى ارتداء اللون الأصفر الآن فقط لإنقاذ حياتنا؟”، مشيراً إلى رد فعل اجتماعي محتمل من مناصري الملكية.

وكان الملك (66 عاماً) قد عزا سبب التأخير الأول لتتويجه في عام 2016 إلى الحداد على والده الراحل، لكنه لم يقدم سببا للتأجيل المستمر بعد ذلك.

وسوف يأتي تتويج الملك يوم 4 مايو قبل يوم واحد من ذكرى تتويج الملك الراحل بوميبول أدولياديج في 5 مايو 1950.

ويحتل الملك مركز أغنى ملك في العالم، وفقا لموقع “Business Insider”، بثروة تبلغ 30 مليار دولار.

ولاحظ كثير من السياح الذين يقصدون تايلاند أن الملك بوميبول كان يحرص دائماً على ارتداء ملابس تزهو باللون الأصفر. وأشارت هيئة السياحة التايلاندية إلى أن السر في ذلك يكمن في أن الملك وُلد يوم الاثنين، وهو اليوم المُخصص للون الأصفر.

وعن ألوان بقية أيام الأسبوع، ذكرت الهيئة أن اللون البنفسجي مخصص للسبت، الأحمر للأحد، الأخضر للأربعاء، البرتقالي للخميس، والأزرق للجمعة.