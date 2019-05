كيت بلانشيت: لا أخاف من الشيخوخة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف تقرير فني عالمي، عن أن الممثلة والنجمة الأسترالية الشهيرة، كيت بلانشيت، لا تخشى “الشيخوخة”، ولا تفكر فيها إلا عندما يقوم شخص ما “بإثارة الأمر بشأنها”.

وكان موقع “كونتاكت ميوزيك” الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، قد نقل عن النجمة العالمية التي سوف تبلغ الخمسين من عمرها في مايو المقبل، القول: لا أفكر في الشيخوخة مطلقاً إلا عندما يقوم شخص بإثارة الأمر بشأنها.

وتحدثت بطلة فيلم “أوشنز 8” عن تأثير الحركة النسائية على صناعة السينما، وكيف يعني ذلك وجود مجموعة أكثر تنوعاً من الأصوات والشخصيات التي يتم ابتكارها كنتيجة لزيادة المساواة في هوليوود.

وكانت النجمة والممثلة الأسترالية الشهيرة كيت بلانشيت، قد ظهرت بمدينة شنجهاي الصينية لافتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد، والذي يحمل اسم The House With The Clock In Its Walls.

النجمة العالمية ظهرت بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت من تصميمات “لويس فيتون” لفتت لها أنظار الحضور الكبير من الإعلاميين والجماهير.

وتغيب عن مشاركة كيت في افتتاح العرض الخاص للفيلم النجم الكوميدي الأمريكي جاك بلاك، الذي يشاركها في بطولة العمل.

والجدير بالذكر أن كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار، بالاضافة إلى ثلاث جوائز بافتا، وثلاثة جولدن جلوب - متزوجة من الكاتب الأسترالي أندرو أبتون (53 عاماً) منذ عام 1997 ولديها منه ثلاثة أبناء، بالإضافة إلى ابنة رابعة بالتبني.