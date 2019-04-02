إيد شيران يستثمر في العقارات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف تقرير إخباري، تم نشره مؤخرا، أن نجم البوب البريطاني الشهير، إيد شيران، أنفق ما يقدر بمبلغ 42 مليون جنيه إسترليني على شراء العقارات خلال الأعوام السبعة الماضية.

ومن جانبه كشف موقع كونتاكت ميوزيك” الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن المغني الشاب صار قطب عقارات بعد اقتنائه أربعة منازل بقيمة 2.8 مليون جنيه استرليني في مقاطعة سافوك بشرق إنجلترا مسقط رأسه، بالاضافة إلى 14 عقاراً في لندن.

كما يمتلك النجم العالمي البالغ من العمر 28عاماً، والذي حققت جولته الفنية “ديفايد” 342 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي مطعما يحمل اسم “جاليسيا” في نوتينغ هيل بغرب لندن، وقد حظي بالإشادة على الاستثمارات “الذكية” التي يقوم بها.

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ويقول خبير مالي عن شيران: إنه يتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء، تجعله يستثمر أمواله في العقارات، ومن خلال تركيزه على لندن، حيث مازال السوق ينمو هناك - فإنه يمكنه أن يحصل من المستأجرين على قدر كبير من المال.

والجدير بالذكر أن شيران تزوج من حبيبته تشيري سيبورن، لاعبة الهوكي، التي تعرف عليها في المدرسة الثانوية ثم تواصلاً بعد سنوات لاحقة - في حفل بسيط وهادئ، في العزبة الخاصة به في سافوك، قبل أعياد الميلاد (الكريسماس).

وكان شيران، قد ظهر على الساحة الفنية في عام 2011، بأول ألبوم له، “بلاس”، والذي حقق أفضل مبيعات، كما حصل على جائزة “بريت” لأفضل مغني منفرد في عام 2012.