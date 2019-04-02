حنان شوقي تفجع بوفاة شقيقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة المصرية حنان شوقي بوفاة شقيقها الأكبر، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.

حنان أعلنت هذا الخبر الحزين، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت: “البقاء لله إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمه الله تعالى أخويا الكبير عبد العظيم، اللهم اجعله في الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء الأبرار”.

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وكانت حنان شوقي قد نشرت مؤخرا صورة لشقيقها الأكبر من داخل العناية المركزة، وظهرت في الصورة وهي تقبل رأس شقيقها وعلقت عليها قائلة: «أخويا الكبير في الرعاية.. ربنا يشفيك ويعافيك إنت وكل مريض بجاه حبيبيك المصطفى وآل بيته الكرام».

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان شوقي كان مشاركتها في بطولة مسلسل «بيت السلايف»، وشاركها البطولة فيه بوسي، وأحمد صلاح حسني، وحازم سمير، ومنة فضالي، وطارق صبري، وجيهان خليل، وغيرهم، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، محمد رياض، عبير صبري، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، عمرو صحصاح، من تأليف هاني سرحان، إخراج تامر حمزة.