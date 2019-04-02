بعد أيام من عيد ميلادها الـ 99.. وفاة أكبر معجبات الأمير هاري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في خبر محزن وصادم، أُعلن عن وفاة أكبر وأشهر معجبات الأمير هاري وأكثرهن إخلاصًا له يوم الاثنين.

توفيت الأسترالية دافني دان، الشهيرة بأنها أكبر معجبات الأمير هاري، بعد أيام قليلة من عيد ميلادها الـ99، إذ قضت آخر أيامها في المستشفى، بعد تدهور حالتها وإصابتها بالتهاب رئوي أودى بحياتها.

ووفقًا لموقع "آي تي في" البريطاني، أكدت ميشيل هايوود ابنة "دافني"، أن حالة والدتها كانت متدهورة، وظلت في المستشفى شهرين لإصابتها بالتهاب رئوي، كما أكدت "ميشيل" خبر وفاة والدتها يوم الاثنين في مستشفى "سيدني أدفنتيست".

يأتي الخبر الصادم بعد أيام من تلقي "دافني" بطاقة تهنئة من الأمير هاري وميغان ماركل بمناسبة عيد ميلادها، قالا فيها: "عزيزتي دافني، نرسل لكِ أنا وزوجتي أطيب تمنياتنا بمناسبة عيد ميلادك ونتمنى لكِ قضاء حفل سعيد مع أصدقائك، وعائلتك وأن تتعافي وتغادري المستشفى في القريب العاجل"، ثم أنهيا رسالتهما بـ"عيد سعيد دافني، هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس".

التقى الأمير هاري بـ"دافني"، وهي أرملة أسترالية، في عدد من المناسبات أثناء زيارته أستراليا، وكان أحدثها أمام "دار أوبرا سيدني" خلال جولته الملكية مع ميغان في أكتوبر من العام الماضي، إذ احتضنها وعرّفها على زوجته.

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بالإضافة إلى إعجابها بالأمير هاري، عبرت دافني عن إعجابها بدوقة ساسكس، إذ قالت بعد التقائها بها: "كان من الجميل أن ألتقي بدوقة ساسكس، "ميغان"، فـ"هاري" رجل رائع وأنا سعيدة؛ لأنه عثر على السعادة، فكلاهما يستحق أفضل ما في الحياة".

ويجدر بالذكر أن هذه المرة تعد الثالثة التي يلتقي فيها الأمير هاري بدافني؛ إذ سبق له أن التقى بها في العام 2015 في دار أوبرا سيدني أثناء تأديته إحدى المهام العسكرية مع " قوات الدفاع الملكية الأسترالية "، بينما التقى بها للمرة الثانية في العام 2017 خلال حفل إطلاق ألعاب " Invictus Games ".

يُذكر أن ألبيرت تشون زوج دافني كان جنديًا، وتوفي وعمره 25 عامًا، أثناء معركة في "بابوا" بـ"غينيا الجديدة"، كما حصل على وسام "صليب فيكتوريا" بعد وفاته.

هذا وأُعلن عن خبر وفاة "دافني دان" عبر منشور على حسابها على إنستغرام، والذي قالت فيه عائلتها: "كانت سيدة ذات شخصية فريدة من نوعها، سيتأثر الجميع بغيابها".