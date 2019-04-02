فرح الهادي تعتذر لشهد الزهراني والأخيرة تردُّ بـ"الحذف".. ما القصة؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت الكويتية فرح الهادي، اعتذارًا للفاشينيستا السعودية شهد الزهراني، من خلال اتصال هاتفي لها، بعد أن كشفت الثانية عن تفاصيل التصرف الذي قامت به فرح تجاهها في حدث دعائي مؤخرًا.

وأكدت فرح الهادي للفاشينيستا السعودية خلال الاتصال الهاتفي، أن ما حدث مجرد سوء تفاهم، وطلبت منها أن تتصل بها هاتفيًا إذا حدث بينهما سوء تفاهم، بدلاً من أن تقوم بنشر مقاطع تهاجمها فيها.

وقالت شهد الزهراني، في مقطع فيديو على سناب شات، إن فرح الهادي مرت بجوارها وتجنبت أن تقوم بتحيتها، ولكن بعد أن قامت بفتح بث مباشر لمتابعيها، اقتربت منها وقبلتها.

وكشفت شهد عن استيائها من تصرف النجمة الكويتية، إذ قالت: "التحية لله وليست بغرض الحصول على الشهرة، وتساءلت لماذا تقوم بزيارتي في المكان المخصص لي في المعرض إذا كانت لا تحبني"، لترد عليها صديقتها خبيرة التجميل: "علشان جنسيتك ياحبيبتي.. علشان شعبك".

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وعقب الصلح الذي تم بين الطرفين، قامت شهد الزهراني بحذف المقاطع من حسابها على سناب شات بعد أن قبلت اعتذار فرح الهادي التي أشعلت الجدل مؤخرًا.