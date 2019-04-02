شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توقيع بروتوكول تعاون بين شرم الشيخ للمسرح الشبابى وأيام الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى بروتوكول تعاون مع مهرجان أيام المسرح الشبابى بالكويت، بحضور عبد الرحمن المطيرى المدير العام لهيئة الشباب لدولة الكويت، وعبد الله عبد الرسول رئيس مهرجان أيام المسرح الشبابى بالكويت.

بدأ توقيع البروتوكول بكلمة للمخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى قال خلالها نتشرف بأن يكون لدينا بروتوكول تعاون بين مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ومهرجان الكويت للمسرح الشبابى، وما يتيح من إسهامات كبيرة للشباب فى مصر والكويت الشقيقة.

وقال عبد الرحمن المطيرى "أقدم الشكر للتعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، الملىء بالشباب، حيث لاحظت مدى تطور المهرجان على مدار دوراته وتميزه، كما أوجه الشكر لحكومة مصر العربية وكرم الضيافة، ولم أشعر أننى ضيف فى بلدى الثانى مصر، وتوقيع البروتوكولات يكون من أجل تناقل الخبرات بين شباب الكويت والدول الأخرى للتأثير والتأثر، ونعزز وجود القدرة التنافسية، والعام المقبل سوف يشارك الفائزون بالجائزة الكبرى فى مهرجان أيام مسرح الشباب بالكويت بمهرجان شرم الشيخ".

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وعن بنود الاتفاق قال المطيرى: بنود البروتوكول تنص على الاستفادة بالخبرات الموجودة، بين المهرجانين، وتشمل الزيارات والمشاركات، والاستفادة من المراجع والأبحاث والتوصيات وطريقة التنظيم.

الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ترأسها شرفياً سيدة المسرح العربى النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحى ورئيس المهرجان المخرج المسرحى والفنان مازن الغرباوى والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين، أما الدكتورة إنجى البستاوى فهى المدير التنفيذى للمهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف وعلا جمال الدين رئيس قطاع السياحة الداخلية.