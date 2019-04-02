شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض Game Of Thrones.. مايسى ويليامز تقع فى خطأ فادح.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية مايسى ويليامز، فى خطأ فادح يتعلق بالموسم الأخير للمسلسل العالمى Game Of Thrones وذلك قبل عرضه فى الرابع عشر من أبريل الجارى.



مايسى ويليامز تتحدث عن الجزء الأخير من Game Of Thrones

الخطأ الفادح الذى وقعت فيه مايسى ويليامز، تمثل فى كشف أحداث شخصيتها فى Game Of Thrones، فخلال حديثها فى برنامج يذاع على الهواء مباشرة، ويقدمه الأمريكى جيمى فالون، قالت مايسى ويليامز إنها سوف تموت فى الحلقة الثانية من الموسم الثامن.

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هذا الخطأ، الذى بدى أن مايسى ويليامز قالته دون قصد منها، خلال حديثها عن شخصيتها فى الموسم الثامن والأخير، جعلها تشعر بالصدمة، وهو الأمر الذى بادلها إياه الإعلامى الأمريكى جيمى فالون، وجعلها تترك البرنامج مهرولة.



مايسى ويليامز تشعد بالصدمة بعد كشف موتها فى المسلسل

وفى نفس الحلقة، وبعدما شعر الجمهور بفداحة الخطأ الذى وقعت فيه مايسى ويليامز، وكشفها لأحداث المسلسل، ظهر جيمى فالون، ومايسى ويليامز، وهما يقولان "كذبة أبريل".