خاص| هالة صدقي: "لا أستطيع تحرير محضر ضد مَن فبرك الفيديو المسيء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة هالة صدقي عن التوصل لمن فبرك الفيديو المنسوب لها الذي يتضمن عبارات مسيئة للفن والفنانين والعاملين بالوسط الفني، وذلك بعد أن أثار الفيديو جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلها تتصدر "تريند" موقع "تويتر".

وقالت صدقي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مباحث الإنترنت استطاعت التوصل إلى ذلك الشخص الذي قام بتركيب صوتي على الفيديو، وبه شتائم وإهانات للفن والعاملين بالوسط".

وأوضحت هالة أن المباحث أفادتها بأن هذا الشخص يتواجد حاليا في أمريكا، مشيرة إلى أنها لا تستطيع اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، لأنه سيتم حفظه بسبب عدم تواجده في البلاد خلال الوقت الحالي.

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ولفتت إلى أنها نشرت الفيديو من كواليس أحد المسلسلات، مؤكدة أنه كان دون صوت، ولكن تمت فبركته وفوجئت بتركيب صور عليه تسيء لزملائها في الوسط الفني.

وتابعت: "قدمت شكوى سابقة لمباحث الإنترنت منذ شهر، في هذا الشخص بعد محاولاته اختراق حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتنظر هالة صدقي عرض مسلسلها بركة، بطولة عمرو سعد، خلال السباق الرمضاني المقبل، بعد تأجيله العام الماضي.