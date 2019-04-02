تعليق نبيل الحلفاوي على عدم ترشحه نقيبًا للممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان نبيل الحلفاوي على عدم ترشحه لمنصب نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر". ورد الحلفاوي على سؤال لأحد المتابعين حول تفكيره بترشيح نفسه نقيبًا للممثلين، فعلق "الحلفاوي" قائلًا: "زمايلي فكروا واعتذرت". يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي، مسلسل "أمر واقع"، بطولة كريم فهمي، نجلاء بدر، أحمد وفيق، لطفي لبيب، ومن إخراج محمد أسامة.

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