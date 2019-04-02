محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرص نجم مسرح مصر الفنان مصفي خاطر على تهنئة صديقه الفنان حمدي الميرغني بمناسبة عيد ميلاده الـ31، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر خاطر مقطع فيديو له مع الميرغني من أحد عروض مسرح مصر وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا دودي يا فقري يا أبو دم شربات".
حمدي الميرغني من مواليد 1 إبريل 1988، اشتهر من خلال عروض فريق مسرح مصر، وشارك في عدد من المسلسلات والأفلام آخرها "نادي الرجال السري".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| رسالة مصطفى خاطر لـ"حمدي الميرغني" في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.