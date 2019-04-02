فيديو| رسالة مصطفى خاطر لـ"حمدي الميرغني" في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص نجم مسرح مصر الفنان مصفي خاطر على تهنئة صديقه الفنان حمدي الميرغني بمناسبة عيد ميلاده الـ31، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر خاطر مقطع فيديو له مع الميرغني من أحد عروض مسرح مصر وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا دودي يا فقري يا أبو دم شربات".

حمدي الميرغني من مواليد 1 إبريل 1988، اشتهر من خلال عروض فريق مسرح مصر، وشارك في عدد من المسلسلات والأفلام آخرها "نادي الرجال السري".