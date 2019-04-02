بسمة تدعم مرضى التوحد في يومهم: "ما كنتش أعرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة بسمة مرضى التوحد في يومهم العالمي، الذي يحل يوم 2 أبريل من كل عام، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت بسمة صورة لطفل مكتوب عليها: "أنا ما كنتش أعرف إن الطفل اللي عنده توحد ما يعرفش يكذب أبدا، ودايما إللي في قلبه علي لسانه"، وعلقت عليها: "أنا ماكنتش أعرف إن الطفل اللي عنده توحد بيفكر ويسمع يعبر عن نفسه بالكلام بشكل أفضل إذا لم تنظر إليه مباشرة، إنت كنت تعرف؟"، مطالبة بالنشر على هاشتاج "إيد بتسلم إيد" لمعرفة معلومات أكتر عن التوحد.

كما نشرت بسمة عدة صور عن التوحد، خلال الساعات الماضية، منها: "أنا ماكنتش أعرف إن الطفل اللي عنده توحد ميال للإبداع في المجالات الفنية زي الموسيقي، المسرح، الرقص، والغناء، "أنا ماكنتش اعرف إن الطفل اللي عنده توحد بيتميز بالأفكار المبتكرة".